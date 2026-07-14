Vinculan a proceso a presunto narcomenudista detenido con droga en Nogales

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Un juez vinculó a proceso a Josué Emanuel “N”, de 18 años, tras ser detenido en la colonia Solidaridad en posesión de dosis de marihuana y cocaína durante un operativo de la PESP y la SSPC

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/07/2026 04:07 PM.
En Nogales y editada el 14/07/2026 04:10 PM.