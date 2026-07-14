Vinculan a proceso a presunto narcomenudista detenido con droga en Nogales

Otro vendedor de drogas detenido en esta frontera de Nogales por agentes municipales fue vinculado a proceso por delito contra la salud.
El reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), detalla que obtuvo de un Juez la vinculación a proceso de Josué Emanuel “N”, de 18 años, por su probable responsabilidad en delito contra la salud, en Nogales.
Durante la audiencia inicial, el Juez calificó como legal la detención, se formuló imputación y, con base en los datos de prueba presentados por esta representación social, se resolvió vincular a proceso al imputado.
La captura fue realizada por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes actuaron como primeros respondientes en la colonia Solidaridad.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el 6 de julio, en la calle De los Arcos, el imputado fue sorprendido en posesión de 85 envoltorios y cigarrillos con narcótico marihuana y 15 de cocaína.