Anuncian publicación de resultados de Prepason 2026 en Sonora

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La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del estado de Sonora confirmó que el próximo sábado 18 de julio será la fecha oficial para la publicación de los resultados del Proceso de Asignación al Bachillerato 2026, donde estudiantes que finalizaron su educación secundaria podrán consultar el plantel designado.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/07/2026 03:25 PM.
En Nogales y editada el 15/07/2026 03:30 PM.