Anuncian publicación de resultados de Prepason 2026 en Sonora

Para conocer el estatus de su solicitud, las y los interesados deben acceder al portal web del sistema Prepason a través de la dirección electrónica Prepason, donde los datos indispensables para realizar la consulta en la plataforma digital son número de folio del aspirante y Clave Única de Registro de Población (CURP).Al ingresar a la plataforma con esta información, el sistema emitirá un comprobante de asignación, que, el usuario debe imprimir este documento para continuar con las instrucciones de inscripción de forma directa en el plantel educativo correspondiente.En caso de requerir una alternativa o por omisión de participación en la primera etapa, la SEC programó un segundo periodo de registro del 20 al 22 de julio de 2026, al precisar que, los resultados de esta segunda fase se publicarán el 25 de julio de 2026; para este ciclo de ingreso, las autoridades estatales reportan la disponibilidad de más de 44 mil 500 espacios en preparatorias públicas a lo largo de la entidad.El aviso oficial recalca este llamado de atención a la juventud próxima a cursar el nivel medio superior, donde se incluyen diversos subsistemas que participan en la convocatoria para asegurar la cobertura académica, tales como DGTI, Cobach, Cecytes y Conalep, entre otros.