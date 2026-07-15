Arranca primera etapa del proyecto de vivienda en Nogales: 770 familias firman contratos

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Un total de 1,500 familias nogalenses se verán beneficiadas en una primera etapa, del Proyecto Nacional de Vivienda promovido por la presidenta de la republica Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Comisión Nacional de Vivienda en su sección Sonora, de las cuales 770 fronterizos firmaron sus contratos este miércoles en la cineteca del IMFOCULTA.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/07/2026 06:49 PM.
En Nogales y editada el 15/07/2026 06:58 PM.