Arranca primera etapa del proyecto de vivienda en Nogales: 770 familias firman contratos

Esto forma parte de los más de 1.8 millones de hogares que se construirán en todo México por medio de esta iniciativa, manifestó el presidente municipal Juan Gim Nogales, quien recordó que gracias a la gestión y el apoyo tanto de su oficina como del gobernador Alfonso Durazo, se tendrán en los próximos meses, cerca de 7 mil nuevos espacios para aquellos que buscan hacerse de un patrimonio para ellos y su descendencia.
Fíjense, al principio eran 3 mil, luego 4 mil, luego 5 mil, y luego hay alrededor de 6 mil y pico viviendas proyectadas para este 2026, 2027, para hogares. Esas son familias que se van. Y también estamos pensando en que esos lugares tengan un área de bienestar. Están pensando no nomás hacer sus casas, sino acercarles los servicios, acercarles el comercio, y que se vaya viendo el crecimiento y el desarrollo de hogares, comentó el alcalde.
Durante el evento Ernesto García Minjares, delegado de la CONAVI en Sonora, confirmó que esta es solo una primera de muchas etapas más planeadas para todo el estado y por supuesto Nogales, con la firme intención de abatir el rezago que, desde hace más de 10 años, se ha tenido no solo en la frontera, sino en muchos municipios de nuestro país.
No es cosa menor lo que estamos haciendo, ustedes ya tienen una vivienda asignada y por eso deberían de estar muy, muy contentos, muchas felicidades, esto es reflejo de cuando el gobierno federal, estatal y municipal, suceden grandes cosas y hoy es la prueba fehaciente de ese logro que tenemos, indicó el delegado.