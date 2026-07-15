Atiende OOMAPAS reportes por turbidez del agua

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OOMAPAS Nogales reforzó el monitoreo de la calidad del agua ante el incremento de reportes ciudadanos relacionados con la presencia temporal de turbidez en algunos sectores de la ciudad, tema que fue analizado durante la más reciente sesión de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/07/2026 02:45 PM.
En Nogales y editada el 15/07/2026 02:53 PM.