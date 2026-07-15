Atiende OOMAPAS reportes por turbidez del agua

El director general del organismo, Leonardo Sandoval Mendoza, explicó que esta situación se deriva de diversos factores, entre ellos los trabajos de mejoramiento que se realizan en la galería filtrante, principal fuente de captación ubicada en el río Santa Cruz, al oriente de Nogales, así como las lluvias registradas recientemente en la región.
Detalló que las precipitaciones han provocado el arrastre y la filtración de partículas de arcilla hacia el sistema de abastecimiento, lo que ha generado cambios en la apariencia del agua distribuida mediante el Sistema Mascareñas, encargado de suministrar el servicio a distintas colonias de la ciudad.
Ante esta situación, personal del Departamento de Calidad del Agua mantiene labores permanentes de inspección, muestreo, análisis y cloración, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias establecidas en la normatividad vigente.
Entendemos la inquietud que puede generar la apariencia turbia del agua. Por ello, mantenemos una vigilancia constante y realizamos los procedimientos necesarios para garantizar la calidad del suministro que llega a los hogares, afirmó Sandoval Mendoza.
Finalmente, OOMAPAS Nogales reiteró que la turbidez puede presentarse de manera temporal y aseguró que el agua permanece bajo controles de calidad y desinfección. Asimismo, se comprometió a mantener informada a la ciudadanía sobre cualquier cambio relevante y a continuar con las acciones necesarias para fortalecer el abastecimiento.