Conductor de van sale ileso tras volcadura en San Juan Sur; solo recibe multa

El hecho se documentó alrededor de las 17:40 horas cuando elementos del departamento de Autotransportes fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la entrada de la colonia señalada donde reportaban un choque volcadura.En el lugar los agentes observaron un vehículo de la marca Nissan tipo Vans de color blanca, la cual se encontraba sobre su costado en la calle San Juan Sur, entrevistándose con el conductor de nombre Brandon de 22 años.Este chofer manifestó a los elementos que al circular por la calle San Juan Sur perdió el control de la unidad, desviándose a la derecha para impactarse en parte del cerro, lo que provocó que el vehículo se volcara sobre su costado izquierdo.Los agentes de autotransporte de la policía de tránsito municipal resolvieron que al no existir personas afectadas ni lesionadas el conductor no tuvo responsabilidad alguno solo le fue interpuesta una multa y éste se encargó de remolcado el vehículo.