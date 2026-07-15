Conductor de van sale ileso tras volcadura en San Juan Sur; solo recibe multa

Conductor de van sale ileso tras volcadura en San Juan Sur; solo recibe multa
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El conductor de un vehículo tipo van fue infraccionado por las autoridades de tránsito municipal luego de volcarse sobre la avenida San Juan Sur en la colonia San Carlos.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 15/07/2026 07:25 PM.
En Nogales y editada el 15/07/2026 07:27 PM.