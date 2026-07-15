Curso de Verano del Imfoculta busca superar los 500 inscritos este 20 de julio

El programa está diseñado de acuerdo con Nadir Del Cid, director del IMFOCULTA, para que en esta edición se mantenga un enfoque marcado en cada disciplina artística, ya que cada una tiene su propio espacio y tipo de aprendizaje, que abarca desde las artes plásticas y visuales, hasta la danza y el teatro, esto para potenciar el talento local en diversas corrientes.
Los niños necesitan esos espacios y esos métodos de aprendizaje para expresar sus sentimientos, es muy importante para una sana convivencia social, esperemos que todas las familias nos manden a sus hijos y así nos va forzando a seguir buscando espacios más adecuados e ir pidiendo un poco más, pues tiene que crecer esto, comentó Del Cid.
Se tienen que acercar aquí al instituto o pueden llamar por teléfono para saber los requisitos, es el 631-690-8505 o en las páginas de internet también está posteada ahí la convocatoria, manifestó.