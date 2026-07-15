Curso de Verano del Imfoculta busca superar los 500 inscritos este 20 de julio

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Este 20 de julio de nueva cuenta el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, será el epicentro de la actividad infantil y juvenil, en el ya esperado “Curso de Verano” en donde se espera superar la meta del 2025, con la asistencia de por lo menos 500 jovencitos en este curso multidisciplinario que sirve como primer escalón en una importante carrera dentro del mundo de la expresión artística. 

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/07/2026 04:57 PM.
En Nogales y editada el 15/07/2026 05:02 PM.