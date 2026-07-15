Dengue bajo control en Nogales; solo cuatro casos reportados

Dora Alicia Ruelas, regidora y presidenta de la comisión de salud en cabildo indicó, las jornadas han sido focalizadas con la ayuda de los dictámenes que han sido emitidos por la dirección estatal de vectores y el sector de prevención del gobierno del estado, lo que ha probado tener excelentes resultados de acuerdo con su visión.
Fíjate que está teniendo impacto el trabajo que estamos haciendo el gran equipo de esta administración unidos a pues el sector intersectorial de salud como son las unidades de salud tanto de primer y segundo nivel que hay aquí en Nogales y en el distrito 3 de salud, es un gran trabajo el que anda haciendo, Imagen Urbana porque no se ha dejado de descacharrar, se sacan hasta 50 toneladas de basura por fin de semana en algunas colonias como son Lomas de Anza, Colosio, La Mesa, algunas colonias Las Torres, Flores Magón, todas esas colonias donde se anda trabajando, aparte la fumigación, la nebulización que está haciendo el distrito de salud 3 y la dirección de salud municipal, comentó Ruelas.
Sí hay casos de dengue, pero en comparativo al 2025 es mínimo, es mínimo porque a este mes, el año pasado ya teníamos algunos casos, más de 20 casos de dengue reportados, no te voy a decir cifras porque no las tengo en este momento en mis manos y ahorita tuvimos una reunión la semana pasada y reportaban nada más cuatro casos positivos que van, o dos me parece, uno grave y los otros tres no graves, grave te digo porque podría ser dengue hemorrágico. Entonces que es más difícil de tratar y se puede complicar más rápido. Entonces, en comparación a la estadística del año pasado, sí hemos logrado disminuir, indicó.