Dengue bajo control en Nogales; solo cuatro casos reportados

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Con jornadas de fumigación, aplicación de abate y la dispersión de información, autoridades de salud de los tres niveles de gobierno, coordinados junto a la comisión de esta misma disciplina en el Ayuntamiento, han logrado en estas primeras semanas de precipitaciones, mantener en un mínimo los reportes de presencia de mosco y contagios de enfermedades transmitidas por vectores en la frontera.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/07/2026 07:00 PM.
En Nogales y editada el 15/07/2026 07:06 PM.