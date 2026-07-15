DIF Nogales acerca salud con vacunacion y afiliacion al IMSS-Bienestar

DIF Nogales acerca salud con vacunacion y afiliacion al IMSS-Bienestar
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Con resultados favorables y una buena participación ciudadana, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) llevó a cabo una jornada de salud en sus instalaciones, en la que se ofrecieron servicios de vacunación, afiliación al IMSS-Bienestar y orientación especializada.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/07/2026 07:56 PM.
En Nogales y editada el 15/07/2026 08:03 PM.