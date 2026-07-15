DIF Nogales acerca salud con vacunacion y afiliacion al IMSS-Bienestar

La directora de DIF Nogales, Paulina Delgado Ríos, informó que durante la actividad se aplicaron vacunas contra el tétanos, el sarampión y la rubéola, principalmente a personas adultas que requerían completar o actualizar su esquema de vacunación.Asimismo, personal autorizado brindó apoyo para la afiliación al IMSS-Bienestar, con el propósito de facilitar el acceso a servicios médicos a personas que no cuentan con seguridad social.
Para nosotros es muy importante acercar este tipo de jornadas, porque la salud de las familias es una prioridad. Además, facilitamos que las personas reciban atención y realicen sus trámites sin necesidad de trasladarse hasta otras unidades médicas, expresó.