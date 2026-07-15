Entrega DIF Nogales 31 apoyos alimentarios en el ejido La Arizona

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Como parte de las acciones permanentes para atender a las familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nogales realizó la entrega de 31 apoyos alimentarios en el ejido La Arizona.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/07/2026 07:48 PM.
En Nogales y editada el 15/07/2026 07:53 PM.