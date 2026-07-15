Entrega DIF Nogales 31 apoyos alimentarios en el ejido La Arizona

La directora de DIF Nogales, Paulina Delgado Ríos, informó que estos beneficios forman parte del Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad, mediante el cual se busca contribuir a mejorar la alimentación y el bienestar de quienes más lo necesitan.
Para nuestra presidenta de DIF Nogales, Griselda Quintero Portillo, y para el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, es una prioridad llegar a todos los rincones de nuestra Frontera de Todos y atender de manera cercana a las familias más vulnerables, expresó.
En esta ocasión acudimos al ejido La Arizona para entregar 31 apoyos alimentarios. Más allá de la entrega, buscamos que las familias sepan que cuentan con un DIF cercano, sensible y comprometido con su bienestar, señaló.