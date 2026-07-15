Espectacular cae por fuertes vientos en el bulevar 2000 de Nogales; no hay lesionados

Lo anterior fue confirmado por la titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de Nogales, Julia Guadalupe Ochoa y el comandante de Bomberos César Vélez, quienes señalaron que al recibir el llamado sobre la caída de esta estructura metálica acudieron a verificar sin presentarse otras consecuencias.Sobre la situación el personal de Tránsito Municipal acordonó la zona para delimitar y asegurar uno de los carriles de circulación que fue obstruido por la enorme estructura, dando aviso a las dependencias del ayuntamiento correspondientes, para que se agende el retiro de esta.Las autoridades de vialidad piden a la comunidad peatonal y conductores a continuar extremando precaución principalmente durante las lluvias de esta temporada, evitar cruzar los arroyos y estar al pendiente de las alertas tempranas.