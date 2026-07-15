Espectacular cae por fuertes vientos en el bulevar 2000 de Nogales; no hay lesionados

Espectacular cae por fuertes vientos en el bulevar 2000 de Nogales; no hay lesionados
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La lluvia y fuertes vientos que se presentaron la noche del pasado miércoles en el lado oriente de la ciudad logró derribar un espectacular ubicado sobre el bulevar 2mil sin presentarse daños a terceros.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 15/07/2026 07:15 PM.
En Nogales y editada el 15/07/2026 07:21 PM.