Hombre de 64 años resulta con graves lesiones tras ataque de perro en fraccionamiento Siglo XXI

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Con lesiones de gravedad fue atendido en el Hospital del Seguro Social una persona adulta mayor tras ser atacada por un perro que le ocasionó heridas en el rostro y otras partes de su cuerpo en hechos ocurridos en la colonia La Mesa.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 15/07/2026 07:35 PM.
En Nogales y editada el 15/07/2026 07:40 PM.