Hombre de 64 años resulta con graves lesiones tras ataque de perro en fraccionamiento Siglo XXI

De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 12:20 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al hospital ubicado en la colonia Siglo XXI, donde reportaban la internación de una persona lesionada por mordedura de can.En el lugar los agentes se entrevistaron con el lesionado de nombre Rosalio de 64 años, el cual les manifestó que un día anterior al encontrarse caminando por la calle Arroyo Seco del fraccionamiento señalado donde buscaba botes de aluminio fue atacado por un perro grande.Detalló que el animal al verlo se le echó encima y primero lo mordió en la pierna, posterior lo atacó en la cara mordiendo sus labios y mejillas, así como sus manos al intentar cubrirse, posterior el perro se retiró y él como pudo fue al seguro a recibir atención médica.El personal médico lo diagnosticó con lesiones que tardan más de 15 días en sanar por lo que las autoridades iniciaron con los oficios para iniciar con la búsqueda del can agresor, para su monitoreo.