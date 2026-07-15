Inicia periodo de asueto en Ayuntamiento de Nogales con guardias en servicios clave

El funcionario manifestó dependencias como Seguridad Pública y Servicios Públicos, no verán mayores modificaciones en sus roles de trabajo, y en las demás oficinas, mencionó el objetivo será el permanecer abiertas, con horarios reducidos, a excepción de la Secretaría del Ayuntamiento, en donde mencionó se trabajará de manera regular e incluso hizo un llamado a los ciudadanos que por alguna razón no sean atendidos en otras dependencias, desde su escritorio se llevarán a cabo las concertaciones para que se den los servicios necesarios.
De parte de nuestra secretaria podemos mencionarles, que vamos a estar abiertos todos los días, en el horario regular de servicio, vamos a tener guardias permanentes y vamos a estarles atendiendo de manera muy oportuna, el personal se retira pero vamos a mantener guardia todos los días, para que aquellos temas que requieran de una atención más rápida, más expedita, por supuesto que vamos a estar para atenderles y si en alguna dependencia del gobierno municipal, se encuentra en algún momento cerrada, pueden acudir a la secretaria, el secretario del Ayuntamiento, va a estar muy pendiente para atenderles desde su escritorio, desde su oficina y de cualquier espacio de la ciudad, cualquier tema que sea de interés, manifestó Sedano.
Al igual que también el relevo que se va a llevar a cabo desde la tesorería municipal, donde se ausenta la tesorera municipal actual, la compañera Julia Patricia Huerta Rivera y entra en funciones que va a presentar el mismo presidente municipal en esta sesión y que el cuerpo colegiado habrá de expresar a través de su voto, su apoyo para este proyecto si están de acuerdo con ello, expresó.