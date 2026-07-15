Inicia periodo de asueto en Ayuntamiento de Nogales con guardias en servicios clave

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Este próximo viernes 17 de julio, dará inicio de manera oficial el periodo de asueto para los trabajadores del Ayuntamiento de Nogales, lo cual servirá como un merecido descanso para algunos, sin embargo, en aquellas posiciones que tienen un contacto directo con los nogalenses permanecerán las guardias indicó el secretario de la comuna, Hipólito Sedano Ruiz.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/07/2026 07:07 PM.
En Nogales y editada el 15/07/2026 07:11 PM.