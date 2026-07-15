Llevan centros de bienestar juvenil a Mascareñas con actividades gratis para niños y adolescentes

Glenn Lizárraga Arredondo, director del Instituto Nogalense de la Juventud, informó que las actividades se desarrollarán en la Escuela Primaria General Vicente Guerrero, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y serán totalmente gratuitas.
Queremos que las niñas, niños y adolescentes de las comunidades rurales también cuenten con opciones para aprovechar sus vacaciones de manera positiva, aprendiendo, divirtiéndose y fortaleciendo sus habilidades, expresó.
Los Centros de Bienestar Juvenil fueron creados para acercar actividades formativas a distintos sectores de Nogales. En Mascareñas ofreceremos un programa dinámico, seguro y pensado para promover la creatividad, el deporte y el desarrollo integral, señaló Lizárraga Arredondo.