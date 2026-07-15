Llevan centros de bienestar juvenil a Mascareñas con actividades gratis para niños y adolescentes

Llevan centros de bienestar juvenil a Mascareñas con actividades gratis para niños y adolescentes
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Con el propósito de ofrecer espacios de recreación, aprendizaje y sana convivencia para niñas, niños y adolescentes, el Gobierno de la Ciudad, a través del Instituto Nogalense de la Juventud, llevará los Centros de Bienestar Juvenil al poblado Mascareñas del 21 al 24 de julio.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/07/2026 08:15 PM.
En Nogales y editada el 15/07/2026 08:21 PM.