Patrulla del Agua aplica hasta 30 multas por sector en Nogales

Patrulla del Agua aplica hasta 30 multas por sector en Nogales
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Hasta 30 infracciones o multas por sector aplica personal de “La Patrulla del Agua” del departamento de Oomapas Nogales, tras detectar conexiones clandestinas o irregulares durante los recorridos de inspección y regularización.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 15/07/2026 07:42 PM.
En Nogales y editada el 15/07/2026 07:45 PM.