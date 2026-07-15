Patrulla del Agua aplica hasta 30 multas por sector en Nogales

Como parte de sus operativos permanentes la “Patrulla del Agua” continúa detectando conexiones clandestinas y el uso excesivo del recurso hídrico en distintos sectores de la ciudad lo que amerita una sanción.De acuerdo con el titular de la Patrulla del Agua, Francisco Javier Soto Barrera, cada semana se aplican en promedio 30 sanciones derivadas de conexiones clandestinas, desperdicio de agua y otras irregularidades detectadas durante dichos recorridos.Este miércoles 15 de julio, personal del organismo atendió los fraccionamientos Las Haciendas y San Carlos, luego de recibir diversos reportes ciudadanos relacionados con el mal uso del agua, fugas y reconexiones.Como resultado del operativo, se levantaron seis sanciones administrativas y se realizaron dos reparaciones de fugas en tomas domiciliarias, acciones que contribuyen a evitar el desperdicio del vital líquido.El funcionario destacó que la patrulla del agua realiza recorridos de vigilancia tanto de día como de noche, con el objetivo de atender las denuncias ciudadanas y promover el uso responsable del agua.Finalmente, reiteró el llamado a la población para reportar cualquier conexión irregular, fuga o desperdicio de agua, a la línea 073 de atención a usuarios.Por otro lado en este periodo vacacional la dirección de Oomapas invita a la sociedad en general a contribuir reportando las fugas de vecinos que hayan salido de vacaciones para que personal acuda a atender la situación para evitar el desperdicio de este recurso indispensable para toda la comunidad.