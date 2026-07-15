Residente de Canoas resulta herido con navaja al resistirse a asalto

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Un residente del conjunto habitacional Canoas reportó a las autoridades que fue víctima de un sujeto armado con una navaja quien lo hirió al negarse a ser asaltado en horas de la madrugada.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 15/07/2026 07:30 PM.
En Nogales y editada el 15/07/2026 07:31 PM.