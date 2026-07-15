Residente de Canoas resulta herido con navaja al resistirse a asalto

De acuerdo con el reporte policial fue a las 03:45 horas que elementos preventivos acudieron a la calle Estación Tirreme del fraccionamiento señalado donde reportaban a una persona lesionada con arma blanca.En el lugar se entrevistaron con una persona del sexo femenino quien les señaló a una persona del sexo masculino quien se encontraba sentado en el acceso del edificio mismo que dijo llamarse Julio C. de 36 años.El afectado dijo que minutos antes al encontrarse caminando por detrás de los edificios de Canoas, le salieron al paso dos personas del sexo masculino desconocidos para él, los cuales trataron de golpearlo y despojarlo de sus pertenencias.Por lo que se defendió, pero uno de los atacantes sacó una navaja, con la cual logró lesionarlo en la pierna izquierda para posteriormente huir a fuerza de carrera.Se informó que ante lo sucedido trasladaron al lesionado al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana.