Se unen en solidaridad motociclistas, luchadores y sociedad civil en apoyo a Melissa Cota

Melissa es hija del reconocido Comandante Francisco Cota Soto, figura emblemática en la comunidad no solo por su trayectoria como luchador profesional conocido como “Wero Cota”, sino también por su loable labor como coordinador del grupo Heptatlón de Seguridad Pública de Nogales y su constante impulso a diversas causas sociales. Hoy, es la comunidad a la que tanto ha servido la que se moviliza para respaldarlo ante los altos costos médicos derivados de complicaciones en intervenciones quirúrgicas previas.
Desafortunadamente se complicó, ella ya tuvo dos intervenciones, ya los médicos que la están tratando ya no se animaron a una tercera intervención, pero el problema es que se complicó la situación, por eso es que ya se mandó con un particular, con un especialista en la materia, explicó el Comandante Cota sobre la salud de su hija Melissa y exponer un agradecimiento por toda la suma y apoyos.
Empezamos, arrancamos nosotros con las labores a las 7 de la mañana, las primeras entregas van a ser de la 1 para adelante, estamos pidiendo el apoyo a todos los clubes, gracias a todos los biker, a los medios, Jeeperos en Nogales, a vochos, todos se están incluyendo; es un evento humanitario, se siente en el corazón la ayuda aquí con para el comandante Cota, manifestó Mario Campos, encargado de logística de la hamburguesada.
Es para nosotros un privilegio, un honor poder apoyar a esta causa, nuestro querido amigo y compañero, nosotros lo conocemos más como el Wero Cota, el Comandante. Vimos la necesidad y tuvimos la idea de realizar este evento con todo el amor que le tenemos al señor Francisco Cota, vamos a estar este, este domingo en el Coliseo Taurino, a las puertas abren a las 5 de la tarde para que se acomoden, manifestó Obed Esquer, director de Esto es Lucha Libre Nogales.