Se unen en solidaridad motociclistas, luchadores y sociedad civil en apoyo a Melissa Cota

Se unen en solidaridad motociclistas, luchadores y sociedad civil en apoyo a Melissa Cota
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La comunidad de Nogales demostrará una vez más su gran capacidad de unión y empatía, esta vez en favor de gastos médicos de Melissa Cota, con actividades que suman diversos sectores de la sociedad civil, agrupaciones de motociclistas, el gremio de la lucha libre y autoridades del Ayuntamiento, para una hamburguesada con causa y función de lucha libre a beneficio.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/07/2026 03:32 PM.
En Nogales y editada el 15/07/2026 03:51 PM.