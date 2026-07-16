Adolescente detenido por golpear y encerrar a su madre en Puertas del Sol

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Un adolescente fue retenido por las autoridades luego de ser señalado por su madre como quien la había golpeado e intentó encerrarla en su domicilio en la colonia Puestas del Sol.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/07/2026 04:21 PM.
En Nogales y editada el 16/07/2026 04:23 PM.