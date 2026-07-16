Adolescente detenido por golpear y encerrar a su madre en Puertas del Sol

El reporte policial detalla que siendo las 07:30 horas agentes municipales se trasladaran a un domicilio en dicho sector donde reportaban un caso de violencia familiar.En el lugar se entrevistaron con una vecina del sector quien les manifestó que la víctima de quien se omiten sus generales, le pidió ayuda para marcar al 911, ya que su hijo no le permitía salir y que la había agredido físicamente.Al acudir al sitio de la agresión los oficiales encontraron el domicilio con la puerta abierta y una mujer llorando quien con señas les pedía que pasaran al domicilio, diciendo que su hijo adolescente de 17 años, se encontraba muy exaltado.El reporte detalla que desde la parte posterior los oficiales escucharon amenazas desde el interior de una de las habitaciones, mientras la víctima les relató cómo había sido agredida físicamente por su menor hijo.Por tal motivo los agentes procedieron a su detención del adolescente dando aviso del caso al Centro de Atención Temprana donde se solicitó que el menor fuera puesto a disposición de un Ministerio Público especializado.