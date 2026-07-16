Alianza estratégica impulsa la salud socioemocional en la Preparatoria Municipal de Nogales

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Al destacar los esfuerzos continuos a favor del bienestar del alumnado, la directora de la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”, maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, sostuvo reunión de trabajo con el Instituto Nogalense de la Juventud para la presentación del Programa Institucional de Evaluación Nogalense para la Salud Adolescente (PIENSA).

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/07/2026 02:59 PM.
En Nogales y editada el 16/07/2026 03:02 PM.