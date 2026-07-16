Alianza estratégica impulsa la salud socioemocional en la Preparatoria Municipal de Nogales

Al enfatizar un sólido antecedente histórico y una reconocida trayectoria en el impulso a la educación integral de la juventud nogalense, la institución celebra el éxito de haber formado ya a 35 generaciones de graduantes en sus dos planteles Colosio y La Mesa.Como parte de esta visión educativa, las autoridades escolares sostuvieron una reunión de trabajo con el Instituto Nogalense de la Juventud, dependencia a cargo de Glenn Lizárraga Arredondo, donde consolidan el trabajo colaborativo que permitirá impulsar acciones directas para el beneficio de la comunidad estudiantil.Durante la sesión, abordaron la presentación del Programa Institucional de Evaluación Nogalense para la Salud Adolescente, cuya iniciativa busca fortalecer la prevención y la promoción del bienestar psico y socioemocional de las y los adolescentes y jóvenes de Nogales, a fin de implementar este esquema preventivo y de diagnóstico dentro de la propia institución.El expositor Alberto Acevedo Espinoza detalló los ejes de este modelo, los cuales abordan herramientas para la evaluación del estado de ánimo, el estrés y el desarrollo de habilidades sociales.
En la Preparatoria Municipal creemos que el trabajo en equipo entre instituciones es fundamental para la edificación de entornos seguros, saludables y de apoyo para nuestras y nuestros estudiantes, puntualizó la directora Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez.