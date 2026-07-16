Avanza rehabilitación de estación de Bomberos en colonia Virreyes

Avanza rehabilitación de estación de Bomberos en colonia Virreyes
Ver más imágenes
...

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, avanza en los trabajos de rehabilitación de la estación de Bomberos ubicada en la colonia Virreyes, obra que deberá concluir en aproximadamente tres semanas.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/07/2026 08:29 PM.
En Nogales y editada el 16/07/2026 08:33 PM.