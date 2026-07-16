Avanza rehabilitación de estación de Bomberos en colonia Virreyes

Durante un recorrido de supervisión, las regidoras Leticia Amparano Gámez y Martha Gabriela Castillo Chiquete; el titular de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda; y el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios “Gustavo L. Manríquez”, César Vélez, constataron el avance de las labores de modernización que se realizan en las instalaciones.Las ediles y el responsable de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología destacaron el beneficio que esta estación brindará a la comunidad, ya que su personal y equipo atenderán a habitantes de las colonias ubicadas en el sector oriente de la ciudad, entre ellas Solidaridad, Lomas de Anza, Lomas del Sol, Romanza, Virreyes, Lomas de Nogales y Ferrocarrilera.La directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, quien también participó en el recorrido, explicó que los trabajos consisten en la remodelación y acondicionamiento de sanitarios y módulos de descanso; la rehabilitación del tejabán donde se resguardarán las unidades extintoras; la adecuación de espacios para oficinas, y la construcción de un sistema de desagüe pluvial en la parte posterior del inmueble.Por su parte, el comandante César Vélez destacó la importancia de la rehabilitación de la estación y agradeció al alcalde Juan Francisco Gim Nogales y al Cabildo por la autorización de los recursos necesarios para ejecutar la obra.Detalló que en estas instalaciones operarán un camión extintor, un vehículo de respuesta rápida y un camión cisterna, unidades que permitirán atender con mayor rapidez los llamados de emergencia, principalmente incendios y accidentes registrados en este sector de la ciudad.