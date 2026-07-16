Detienen y vinculan a proceso por golpear a personas en situacion de calle en Nogales

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Por golpear a personas en condiciones de calle el pasado mes de enero en la colonia El Greco fue detenido y hoy vinculado a proceso por el delito de lesiones y pandilla, el Frank residente de Nogales.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/07/2026 04:27 PM.
En Nogales y editada el 16/07/2026 04:31 PM.