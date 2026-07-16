Detienen y vinculan a proceso por golpear a personas en situacion de calle en Nogales

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que formuló imputación en contra de Francisco Raúl “N”, alias “El Frank”, de 25 años, por su probable responsabilidad en los delitos de lesiones calificadas con ventaja y pandilla, por hechos suscitados en esta frontera.Se detalló que la audiencia derivó de una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en la calle Agustín Lara, colonia Lomas de Nogales.Datos expuestos por el Ministerio Público indican que el imputado estaría relacionado con una agresión cometida el pasado 27 de enero en la colonia El Greco, en agravio de José “N”, de 43 años; José Manuel “N”, de 26; y Osman David “N”, de 40, personas en situación de calle.La representación social solicitó la vinculación a proceso; sin embargo, la defensa y el imputado pidieron la ampliación del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica.La autoridad judicial impuso prisión preventiva como medida cautelar, por lo que Francisco Raúl “N” permanecerá bajo resguardo mientras continúa el proceso penal.