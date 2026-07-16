Empleo formal resiste en Nogales; maquiladora sostiene desarrollo económico local

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En concordancia con las perspectivas de certidumbre delineadas por Genaro Vecerra Alvarez, director ejecutivo de Index Nogales, las cifras oficiales al cierre de junio de 2026 confirman la solidez laboral de la región. El análisis estadístico revela una estabilidad notable en la frontera, donde la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) ejerce un papel decisivo como motor económico.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/07/2026 03:12 PM.
En Nogales y editada el 16/07/2026 03:17 PM.