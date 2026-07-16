Familia encuentra a hombre sin vida en su domicilio; autoridades investigan el caso

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Autoridades ministeriales investigan la muerte de una persona que fue localizada por sus familiares al interior de un domicilio en la colonia Buenos Aires.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/07/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 16/07/2026 07:53 PM.