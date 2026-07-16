Familia encuentra a hombre sin vida en su domicilio; autoridades investigan el caso

El reporte de seguridad pública detalla que fue a las 00:21 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Lago Texcoco de la colonia señalada, donde reportaban a una persona inconsciente.Una vez en el lugar los elementos se entrevistaron con Judith de 54 años, quien les manifestó que minutos antes se encontraba buscando a su hijo Moisés G. de 34 años, en el domicilio donde él estaba viviendo.Dijo que al llegar encontró la puerta con seguro y las luces encendidas, y al no tener respuesta de su hijo fue auxiliada por su padre de 78 años, el cual logró remover la reja de la ventana encontrando a su hijo recostado en un sillón.Al notar que no respondía a los estímulos llamó al 911 para ser auxiliada por los paramédicos de Cruz Roja quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, acudiendo al lugar el personal de la FGJE para las diligencias correspondientes.