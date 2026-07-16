Formalizan la operación de Santuario de la Abeja

La responsable de la Ventanilla Autorizada Local, con sede en Magdalena de Kino, Sonora, Yadira Abelina Vásquez Cañez, entregó el documento a la síndica municipal, Edna Soto Gracia, con lo que se formaliza legalmente el trámite que autoriza al Gobierno Municipal a manejar las colmenas, producir miel y ampliar el apiario ubicado en las faldas del cerro La Pirinola.Ante la presencia de la titular de Proyectos Especiales del Municipio, Fernanda Moreno; del director de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología, Javier Villanueva López; y del director del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta), Nadir del Cid González, la funcionaria del SINIIGA precisó que, tras cumplirse todos los requisitos, el Gobierno de la Ciudad cuenta ya con el documento que respalda la producción de miel de abeja.Durante la reunión, realizada en la sala de juntas de la Sindicatura Municipal, también estuvieron presentes el director jurídico, Juan Manuel Ruiz, y la supervisora del SINIIGA, Alma Lidia Ortiz. Ahí se explicó que la constancia permitirá llevar un control de los movimientos de las colmenas y del destino que tendrá la producción de miel.Asimismo, se detalló que, al igual que ocurre con el ganado, el SINIIGA mantiene registros y controles sobre otras especies de origen animal, entre ellas las abejas, aves y peces.Se informó además que la miel producida en el “Santuario de la Abeja” será donada a instituciones altruistas, como asilos de ancianos y albergues para niñas y niños.Durante el encuentro también se destacó la posibilidad de replicar el modelo del apiario municipal en otras localidades. Como ejemplo, se mencionó que Caborca adoptó el proyecto creado en Nogales, con el propósito de fortalecer el entorno ecológico y contribuir al mejoramiento del medio ambiente mediante la conservación y producción de abejas.