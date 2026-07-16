Formalizan la operación de Santuario de la Abeja

Formalizan la operación de Santuario de la Abeja
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Por su compromiso social con la ecología y el cuidado del medio ambiente, el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), instancia federal encargada del control y registro de la producción de especies animales, entregó al Gobierno de la Ciudad la constancia de alta y actualización para el manejo y producción de miel mediante el apiario municipal “Santuario de la Abeja”.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/07/2026 08:55 PM.
En Nogales y editada el 16/07/2026 09:01 PM.