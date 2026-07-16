Heptatlón de Seguridad Pública invita a la comunidad a campamento de verano 2026

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El grupo juvenil deportivo Heptatlón de Seguridad Pública, invitó a la comunidad en general a participar en el próximo “Campamento de Verano 2026”, que tendrá lugar en el parque del DIF Municipal a partir de 20 de julio al 15 de agosto.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/07/2026 04:10 PM.
En Nogales y editada el 16/07/2026 04:17 PM.