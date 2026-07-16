Heptatlón de Seguridad Pública invita a la comunidad a campamento de verano 2026

La Subdirectora de Prevención del Delito de Seguridad Pública Melissa Encinas, explicó que el campamento estará encabezado por el encargado del grupo el Comandante Francisco Cota, en coordinación con personal de las demás dependencias que conforman el grupo de Prevención del Delito, como DARE, Unavim, Heptatlón, Proximidad Social y Educación Vial.
Se planea que en este campamento de verano de heptatlon los jóvenes tengan más cercanía con todas las corporaciones de la policía municipal a través de los cinco departamentos de prevención del delito mencionados, incluyendo e esta ocasión a diferentes dependencias privadas y del ayuntamiento para ampliar el conocimiento que puedan tener los niños. La finalidad es disminuir el tiempo de ocio que los jóvenes tienen en este periodo y disminuir riesgos que pudieran tener derivado del ocio y que aprovechen el tiempo en actividades recreativas, deportivas y disciplinarias que les van aportar, para que llegue aportar algo beneficioso a la comunidad, explicó.
De cualquier edad que tengan tenemos adultos, abuelos que han deseado sumarse y sin problema son bien recibidos, las recomendaciones que les hacemos son que traigan su bebida hidratante, ropa que sea cómoda para ellos por las practicas deportivas, tenis y alguna gorra para cubrirse del sol de todo los demás nosotros nos encargamos, detalló.
Todo ellos van a tener una participación practica y teórica para mantener a los jóvenes ocupados con diferentes tipos de disciplinas los esperamos de este 20 de julio al 15 de agosto en el parque del DIF de 9 a 12 del mediodía. Los esperamos el 20 a las nueve de la mañana y terminamos el 15 con un buen cierre para los jóvenes.