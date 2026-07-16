Nogales prepara módulo de apoyo para familias interesadas en viviendas de CONAVI

Por este motivo el alcalde, destacó la importancia de que los ciudadanos conozcan estos procesos y reúnan los requisitos para acceder a estas viviendas, ya que si bien en esta primera etapa, se manejó un numero de alrededor de 1,500 hogares, esperan que en los próximos meses se puedan dar nuevas convocatorias, que den esta prestación a los nogalenses, a los que se sumarán aquellos que tendrán que firmar el próximo 24 y 25 de julio en el teatro Rosalba Romero del IMFOCULTA los contratos restantes.
Sí, fíjense que no es por presumir ni nada eso, pero la vivienda en Nogales es una necesidad. Y aquí hay que estar muy abusados para que tengamos una construcción de la mayor vivienda que se fue a alcanzar en la primera etapa del 2026-2027. Habían proyectado en aquel entonces 3,000 viviendas. Pues son buenas 3,000 viviendas, pero no eran las proporcionales que le tocaban a Nogales. Entonces yo gestioné ahí con el gobernador, el gobernador lo mismo arriba, y ahorita hay una proyección de 6,600 viviendas, y puede ser hasta 7,000 viviendas, para que esos puedan tener acceso a esas viviendas, comentó el alcalde.
Y la verdad que la vivienda, ustedes saben, es parte intrínseca del área de la seguridad. Entonces si tenemos gente que acredite, que esté calificando para este tipo de vivienda que tenga esa tranquilidad, pues tenemos una ciudad más organizada, una ciudad más planeada con este tipo de construcción y, por ende, indirectamente, los niveles de seguridad mejoran, mencionó.