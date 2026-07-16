Nogales prepara módulo de apoyo para familias interesadas en viviendas de CONAVI

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La necesidad de vivienda en Nogales, es una urgencia que demanda gestión constante para asegurar el patrimonio de las familias, por este motivo, el presidente municipal Juan Gim Nogales adelantó la comuna ya trabaja en la instalación de un módulo informativo ya sea fijo o itinerante, para los ciudadanos que aún tengan dudas sobre el proceso de acceder un patrimonio por medio de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 16/07/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 16/07/2026 07:40 PM.