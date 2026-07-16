Nogales fortalece la seguridad con nuevo parque vehicular y equipo táctico para policías

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Con el firme propósito de optimizar los tiempos de respuesta y garantizar una mayor presencia en los recorridos diarios preventivos de la comisión de delitos, este jueves se entregaron a Seguridad Pública Municipal, 10 vehículos y uniformes para reforzar la capacidad operativa de las fuerzas locales.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 16/07/2026 03:46 PM.
En Nogales y editada el 16/07/2026 03:53 PM.