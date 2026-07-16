Nogales fortalece la seguridad con nuevo parque vehicular y equipo táctico para policías

Como parte de esta estrategia de seguridad, el presidente municipal Juan Gim Nogales realizó la entrega del nuevo parque vehicular y equipamiento táctico a la comisaría de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, por lo que destacó lo más valioso es que los agentes puedan realizar su trabajo de manera satisfactoria, con la garantía de que estas herramientas faciliten su cuidado personal y hacia la ciudadanía.
Son patrullas que yo recuerdo de las mejores que se han entregado, hemos ido mejorando, cada año lo hemos hecho, recurrimos mejor a hacerlo con el presupuesto y no con la renta, porque a estas alturas de 5 años estuviéramos pagando renta, estuviéramos casi casi destinando el dinero, la economía a otro sector, pero son recursos públicos y no se deben, entonces es por eso que esa planeación y esa tesorería que se ha llevado a cabo es invariablemente transparente, mencionó el Alcalde
Y por eso las unidades móviles que hoy se entregan van reduciendo ese llamado y ese tiempo de atención que el ciudadano espera. Por eso es importante la inversión en Seguridad Pública, es importante la inversión en la salud de ustedes, en el ejercicio como lo comentábamos, pero también es importante en sus familias, en sus familias porque son parte indirectamente de la familia que se beneficia, porque entre mejor equipamiento demos a ustedes, mejor estemos atentos a los elementos, también indirectamente estamos atentos a las familias, recordó.