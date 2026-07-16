Reconocen a policías y bomberos de Nogales por su entrega y servicio a la comunidad

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El alcalde Juan Francisco Gim en compañía de los directivos de Seguridad Pública y del Cuerpo de Bomberos de Nogales reconocieron a las y los Policías y Bomberos del mes de junio 2026 a quien además del reconocimiento les entregaron un estímulo económico.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/07/2026 04:35 PM.
En Nogales y editada el 16/07/2026 04:45 PM.