Reconocen a policías y bomberos de Nogales por su entrega y servicio a la comunidad

Como parte de la mesa del presídium hicieron presencia el Comisario General de Seguridad Pública Luis Arturo Corrales Ley y el Jefe de Bomberos César Vélez, así como el representante de la Comandancia de la 45 zona militar el Capitán primero Marco Antonio Sotelo Castillo y el regidor de la Comisión de Honor y Justicia Martín Elías Ortega López.El evento dio inicio con los honores a la bandera seguido de las palabras del Comisario General de la corporación quien agradeció la continuidad y compromiso del Alcalde en mantener los apoyos a Seguridad Pública y reconoció el trabajo y esfuerzo de todos los elementos en especial los galardonados.
Gracias alcalde por ese apoyo que siempre nos ha dado y que no ha dejado de ayudar a la seguridad pública para seguir día con día mejorando en nuestras capacitaciones para seguir dando un mejor servicio a la ciudadanía y servir que es para lo que estamos aquí para servir a la comunidad en general, mencionó Corrales Ley.
Mes con mes le reiteramos nuestro agradecimiento, los bomberos están bien capacitados la policía ni se diga, y juntos hacemos una buena mancuerna, por lo que agradecemos infinitamente todo lo que esta administración nos ha aportado, exclamó Vélez.
Juntos en equipo van de la mano siempre bomberos y policía, como uno solo equipo, un solo propósito, un solo espíritu que ha de generar esperanza en el momento que lo ocupe la ciudadanía”, mencionó Gim Nogales.