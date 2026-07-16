“Red Solidaria Nogales”, acto ciudadano que alimenta cuerpos y construye comunidad en plaza pública

Karla Nallely Melchor Soto, impulsora de esta iniciativa junto con su amiga Karla Soto, dijo que la iniciativa demostró el impacto inmediato de la empatía en acción y de acuerdo con el reporte, 73 personas pudieron irse a descansar con el estómago lleno y, como ellos mismos expresan, “con el corazón contento”.
Los que me conocen de cerca saben lo mucho que me apasiona ayudar a los demás, durante mucho tiempo estuve buscando un proyecto, alterno a mi trabajo, donde pudiera aportar un granito de arena y apoyar a las personas de nuestra querida ciudad, Nogales, expuso Karla Nallely Melchor Soto.
Y el día de ayer ese sueño por fin se concretó, damos un gran paso y digo damos en plural porque esto no lo hice sola, lo logré de la mano de mi gran amiga y tocaya, Karla Soto, agregó.