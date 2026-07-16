“Red Solidaria Nogales”, acto ciudadano que alimenta cuerpos y construye comunidad en plaza pública

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En medio del ajetreo urbano, el primer cuadro de la ciudad se ha convertido en el escenario de un nuevo movimiento ciudadano de servicio comunitario. Bautizado como Red Solidaria Nogales, este proyecto social no pertenece a ninguna institución gubernamental ni está ligado a ninguna religión; su único credo es que compartir comida es una forma de construir comunidad.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/07/2026 03:20 PM.
En Nogales y editada el 16/07/2026 03:25 PM.