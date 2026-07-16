Refuerzan atención en vialidades por lluvias

Refuerzan atención en vialidades por lluvias
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Ante las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias, el Gobierno de la Ciudad mantiene un operativo permanente y coordinado para atender vialidades, retirar material de arrastre y ejecutar obras de emergencia en distintos sectores de Nogales.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/07/2026 08:42 PM.
En Nogales y editada el 16/07/2026 08:48 PM.