Refuerzan atención en vialidades por lluvias

La directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, informó que se activaron los protocolos de atención con cuadrillas, maquinaria y equipo especializado, en coordinación con las áreas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Imagen Urbana y Servicios Públicos Municipales.
Estamos trabajando en todas las vialidades y atendiendo de manera prioritaria aquellos puntos donde la infraestructura de captación pluvial resultó insuficiente para encauzar el volumen de agua, provocando el arrastre de materiales hacia calles y algunas viviendas, explicó.
En Praderas se presentó acumulación y arrastre de material que llegó a afectar algunas viviendas; sin embargo, ya realizamos trabajos preventivos y correctivos para reducir riesgos y evitar que esta situación vuelva a repetirse, indicó.
Los acumulados por estación fueron los siguientes: Mariposa, 13 milímetros; CILA, 38 milímetros; San Fernando, 21 milímetros; Colosio, 24 milímetros; Cobach, 17 milímetros; IMIP, 23.87 milímetros; Bella Vista, 68.32 milímetros, y Colosio sector, 23.87 milímetros.
Verdugo Castro destacó que, aunque las dependencias municipales se prepararon con anticipación para la temporada de lluvias, la intensidad de las primeras tormentas ha requerido una respuesta inmediata en diversos puntos de la ciudad.
Estamos trabajando las 24 horas, los siete días de la semana, para atender los reportes ciudadanos y, principalmente, prevenir riesgos. Tenemos plena confianza en el compromiso y el arduo trabajo del personal operativo que se encuentra en las calles atendiendo las afectaciones, afirmó.
El Gobierno de la Ciudad reconoció el esfuerzo del personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Imagen Urbana y Servicios Públicos, cuyos equipos permanecen desplegados en distintos sectores para atender las necesidades de la población y restablecer las condiciones de seguridad y movilidad.
Finalmente, la funcionaria precisó que la Coordinación Municipal de Protección Civil será la instancia encargada de emitir oportunamente los avisos y recomendaciones correspondientes, de acuerdo con los pronósticos de lluvia previstos para los próximos días.