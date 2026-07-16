Taxista queda grave tras enfrentar a asaltante armado que abordó su unidad como pasajero

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Con lesiones que ponen en riesgo su vida quedó internado un taxista que fue asaltado y herido por un supuesto cliente quien le solicitó sus servicios en la colonia Altamira con destino al sector Rosarito.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/07/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 16/07/2026 07:47 PM.