Taxista queda grave tras enfrentar a asaltante armado que abordó su unidad como pasajero

El reporte policial detalla que fue a las 18:25 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al hospital del seguro social ubicado en avenida Álvaro Obregón y calle Escobedo, donde reportaban a una persona lesionada de gravedad.En el lugar los agentes se entrevistaron con Gastón de 43 años el cual les manifestó que trabaja como chofer de taxi y que minutos antes recogió a una persona del sexo masculino frente a Imfoculta, quien le solicitó un servicio a la colonia Rosarito.Dijo que antes de llegar al periférico Luis Donaldo Colosio, el pasajero sacó de entre sus ropas un “picahielo”, exigiendo que le hiciera entrega de todo su dinero y sus pertenencias, logrando lesionarlo a la altura del hombro.Relató que como pudo se defendió logrando golpear en varias ocasiones en el rostro a su asaltante, mismo que descendió del vehículo para huir, siendo en esos momentos que al verse lesionado optó por trasladarse por sus propios medios al hospital a recibir atención médica.El personal de salud lo diagnosticó con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida, situación que los agentes informaron al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.