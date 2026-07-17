Apoyo inmediato a familias afectadas por lluvias en Nogales

Apoyo inmediato a familias afectadas por lluvias en Nogales
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El Gobierno de la Ciudad de Nogales, a través de la Dirección de Bienestar Social, brindó apoyo inmediato a las primeras familias que reportaron afectaciones en sus viviendas tras las lluvias registradas en la ciudad.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/07/2026 04:29 PM.
En Nogales y editada el 17/07/2026 04:39 PM.