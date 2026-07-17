Apoyo inmediato a familias afectadas por lluvias en Nogales

La directora de Bienestar Social, Aracely García Ramírez, informó que, luego de recibir las primeras llamadas de auxilio a través del 911, personal de la dependencia realizó recorridos desde la noche del jueves para verificar los daños y conocer las necesidades de las familias afectadas.
Detalló que al menos cuatro viviendas de la colonia Artículo 27 presentaron afectaciones, por lo que este viernes el personal regresó a los domicilios para entregar insumos de primera necesidad, entre ellos despensas y cobijas.
Desde el primer reporte acudimos a los hogares para conocer directamente la situación de las familias. Hoy regresamos con apoyos inmediatos y realizamos el levantamiento correspondiente para continuar con la atención y gestionar materiales que les permitan reforzar sus viviendas, expresó García Ramírez.
Por instrucciones del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, estamos trabajando de manera cercana y coordinada para que ninguna familia se sienta sola ante una situación de emergencia. El Gobierno de la Ciudad está presente y dará seguimiento a cada uno de los casos reportados, afirmó.
Agregó que el Gobierno de la Ciudad mantiene habilitado un albergue temporal para quienes necesiten pasar la noche en un lugar seguro, por lo que exhortó a la población a no permanecer en viviendas que presenten daños estructurales, filtraciones severas o cualquier otra condición que represente peligro.
Lo más importante es proteger la vida y la integridad de las personas. Si alguna familia se siente en riesgo, debe llamar al 911; contamos con un espacio seguro para recibirla y con personal preparado para brindarle atención, puntualizó.