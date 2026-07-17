Ataque armado deja un hombre sin vida en la colonia Buenos Aires

De acuerdo con información oficial la víctima fue identificada por sus familiares en el lugar de los hechos como José Fernando de aproximadamente 30 años de edad.De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 21:58 horas que se informó al 911 sobre un ataque armado que se registró en un domicilio de la calle Sierra Mariposa de dicho sector.Fueron elementos de la Policía Municipal y Estatal de Seguridad Pública quienes acudieron al lugar como primeros respondientes, donde observaron a varias personas dentro de un lote baldío alrededor de un cuerpo tendido en el suelo.Los agentes confirmaron que el hombre presentaba a simple vista múltiples impactos de bala, por lo que retiraron a las personas, y solicitaron la presencia de los paramédicos de Cruz Roja quienes al llegar confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.En el sitio una mujer que dijo ser madre de la víctima argumentó que momentos antes fue alertada vía telefónica sobre que su hijo estaba lesionado por proyectiles de arma de fuego, por fuera de su domicilio donde lo encontraron herido.El lugar fue asegurado por las autoridades hasta la llegada de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes en coordinación con periciales del Servicios Médico Forense se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.