Ataque armado deja un hombre sin vida en la colonia Buenos Aires

Ataque armado deja un hombre sin vida en la colonia Buenos Aires
Ver más imágenes
...

Un residente de la colonia Buenos Aires fue ejecutado a balazos por sujetos armados que irrumpieron en su domicilio en horas de la noche.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 17/07/2026 08:24 PM.
En Nogales y editada el 17/07/2026 08:32 PM.