Index Nogales brinda apoyo económico a familia de colaborador fallecido

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Luego del fallecimiento de un colaborador de 64 años de la industria manufacturera, Index Nogales brindó respaldo a su familia a través del programa Proyecto Nogales, con el objetivo de apoyar la cobertura de los gastos funerarios.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/07/2026 07:54 PM.
En Nogales y editada el 17/07/2026 07:58 PM.