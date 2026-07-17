Index Nogales brinda apoyo económico a familia de colaborador fallecido

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el trabajador, identificado como Jorge, fue trasladado desde la empresa donde laboraba, en el parque industrial Nuevo Nogales, al Hospital General de Zona número 5 del IMSS, donde fue declarado sin signos vitales, pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarlo.Según la versión de sus familiares, el colaborador manifestó sentirse mal durante su jornada laboral antes de ser trasladado para recibir atención médica y las circunstancias relacionadas con el caso serán determinadas por las autoridades competentes.Tras el fallecimiento, los familiares buscaron apoyo para hacer frente a los gastos funerarios; sin embargo, de acuerdo con su testimonio, no fue posible concretar el respaldo solicitado ante la empresa donde laboraba el colaborador, por lo que, ante esta situación y la condición económica de la familia, el caso fue canalizado a Index Nogales.Al conocer el caso, el director ejecutivo de Index Nogales, Genaro Vecerra Álvarez, lo presentó de inmediato al Consejo Directivo de la asociación bajo la presidencia de Daniel Rivera Ontiveros, quienes aprobaron por unanimidad brindar apoyo económico con los gastos funerarios mediante el programa social Proyecto Nogales.Como parte de este acuerdo, Gabriel Armenta, coordinador de Proyecto Nogales, realizó las gestiones necesarias para cubrir la totalidad de los servicios funerarios, y así permitir que la familia recibiera apoyo oportuno en un momento de especial dificultad.Con acciones como esta, Index Nogales refrenda su compromiso con la comunidad industrial y con las familias que forman parte de ella, al impulsar la solidaridad y la responsabilidad social como principios que distinguen a la asociación.