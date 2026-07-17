Con inversión superior a 15 mdp, alcalde de Nogales entrega cinco nuevas unidades de recolección

Con inversión superior a 15 mdp, alcalde de Nogales entrega cinco nuevas unidades de recolección
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Con una inversión de 15 millones 265 mil 600 pesos, este viernes el presidente municipal Juan Gim Nogales, hizo entrega de 5 nuevas unidades a la dirección de Servicios Públicos, lo que suma un total de 44 unidades operando al servicio de los ciudadanos nogalenses y en manos del personal de recolección, que son el motor detrás de esta maquinaria.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/07/2026 04:52 PM.
En Nogales y editada el 17/07/2026 05:06 PM.