Con inversión superior a 15 mdp, alcalde de Nogales entrega cinco nuevas unidades de recolección

En el evento el munícipe estimó, que, con esta cantidad de unidades, el servicio se ha transformado durante los últimos casi 5 años, mejorando la cobertura del servicio de recolección exponencialmente y formando una cuadrilla de vehículos que pueden llegar sin problema alguno a todos los rincones de la frontera en su totalidad.
Todos somos parte de esa solución donde el llamado a que se recoja la basura es mucho más rápido y es mucho más eficiente porque ustedes tienen camiones, unidades más útiles, más nuevas y más adecuadas. Pero de nada sirvieran si eso no estuvieran ustedes aquí presentes. Podríamos tener toda la mejor flotilla de todo, los mejores autos, los mejores tracto camiones, pero si no tenemos a ustedes que día a día a las cuatro de la mañana están cambiando de turno, la verdad que esto no sería posible, mencionó el alcalde.
Por su parte el director de Servicios Públicos, Jesús Soto Barreras, agradeció de la misma forma a los artistas Vianey Monjaraz, Adrián Paz y Woods Lincoln, quienes a través de su arte han embellecido y dado una mejor imagen a este equipamiento necesario para las labores de recolección en las colonias de la frontera y reconoció el esfuerzo que imprimen, cada uno de los elementos de esta dependencia al hacer sus honrosas labores.
Agradecerles a todos los muchachos que están aquí, a todo el departamento de recolección de residuos de la ciudad, porque creo que sin temor a equivocarme son los servidores públicos más trabajadores del Ayuntamiento de Nogales, sabemos que se merecen este fuerte y yo se los otorgo y se los regalo, y se los agradezco, indicó el director Soto.