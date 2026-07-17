Investigan hallazgo de persona sin vida en Centro de Salud de El Greco

De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 07:52 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la avenida Zeuz a un costado del Centro de Salud donde reportaban a una persona sin vida.En el lugar los agentes se entrevistaron con quien dijo ser guardia de seguridad del lugar y que momentos antes al arribar a trabajar encontró a su compañero Porfirio de 60 años en un cuarto de maya ciclónica tendido en el piso.Detalló que intentó ingresar, pero no pudo ya que tenía una cadena y candado, por lo que marcó al 911 para pedir ayuda, arribando al lugar paramédicos de Cruz Roja quienes confirmaron el deceso de la persona.Fue el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora quienes arribaron al lugar para hacerse cargo de las diligencias de ley. Hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo del deceso.