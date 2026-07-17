Investigan hallazgo de persona sin vida en Centro de Salud de El Greco

...

El cuerpo de una persona fue localizado a las instalaciones del Centro de Salud ubicado en la colonia residencial El Greco, las autoridades desconocen las causas del deceso.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 17/07/2026 08:33 PM.
En Nogales y editada el 17/07/2026 08:40 PM.