Tras las lluvias, alcalde exhorta a respetar las alertas preventivas

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Las intensas lluvias del pasado jueves, cobraron una factura trágica al dejar un saldo de dos personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron arrastrados por las fuertes corrientes hasta los Estados Unidos y que hasta el momento permanecen sin ser identificadas.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/07/2026 07:32 PM.
En Nogales y editada el 17/07/2026 07:41 PM.