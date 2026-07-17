Tras las lluvias, alcalde exhorta a respetar las alertas preventivas

Tras las precipitaciones, el presidente municipal Juan Gim Nogales, compartió que la principal teoría sugiere que las víctimas se encontraban al interior del embovedado de la entrada de la calle Buenos Aires, cuando fueron sorprendidos por las aguas.
Muy oportunamente instalamos el Comité de Protección Civil, como lo indica el protocolo, se hizo un recorrido por el embovedado, se obtuvieron o se rescataron, por decirlo así, antes de la lluvia, 15 personas y 7 perritos. No se llegó hasta el área de la Buenos Aires porque empezó la lluvia, pero se supone en teoría que esos dos cuerpos estaban justamente cuando es el crucero de los rieles y la Buenos Aires. Se supone que ahí estaban ellos y vamos a tomar ahí precauciones, prevenciones, para si fuera ese el caso que la teoría se confirme, pues que no tengan acceso a irse a refugiar ahí, manifestó el alcalde.
Ante esta tragedia, el gobierno municipal ya analiza ampliar los protocolos de seguridad, evaluando medidas restrictivas, como la instalación de rejas en los accesos, para evitar que las personas en situación de vulnerabilidad lo sigan utilizando como refugio sobre todo en la temporada de precipitaciones.
Un llamado a la ciudad, a todos los ciudadanos que no crucen los arroyos, que respeten cuando oigan el llamado de las alertas tempranas, que lo respetemos y que aquellos que veamos que no está respetando, que vayamos a crear conciencia con ellos, que no se metan, que no crucen, que no pasen para no tener tragedias. No se ocupa un embovedado para tener una tragedia, puede ocurrir, pero si lo prevenimos todos nosotros creo que vamos a tener un saldo positivo, comentó.