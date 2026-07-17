Toma protesta Azalia Guevara a nueva regidora en Nogales

Este protocolo responde a la necesidad legal de suplir a Angélica Valdés Mendoza, quien actualmente enfrenta un proceso penal y permanece recluida en un Centro de Reinserción Social (Cereso) en la ciudad de Hermosillo.Guevara acudió al Cabildo de Nogales en representación del Congreso del Estado de Sonora, bajo encomienda directa de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Durante su intervención, la legisladora explicó que la acción legislativa busca asegurar la gobernabilidad del municipio y mantener completo el cuerpo colegiado para la toma de decisiones.
En atención a lo dispuesto en los artículos 133 y 157 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 31 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, resolvió hacer del conocimiento de la ciudadana Karen Jetzabel Arce Vaca la necesidad de que acudiese ante el Ayuntamiento de Nogales, Sonora, a rendir la protesta de ley para ejercer funciones de regidora propietaria del citado órgano de gobierno municipal, manifestó Azalia Guevara.
Por tal motivo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 157 de la Constitución Política Local, venimos este día a tomarle la protesta constitucional respectiva a la ciudadana Karen Jetzabel Arce Vaca, agregó, para proceder a la protesta de ley.