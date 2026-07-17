Toma protesta Azalia Guevara a nueva regidora en Nogales

Toma protesta Azalia Guevara a nueva regidora en Nogales
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Con la representación del Congreso del Estado, en sesión ordinaria del pleno del Cabildo de Nogales y con la presencia del alcalde Juan Gim, la diputada local Azalia Guevara oficializó la toma de protesta de Karen Jetzabel Arce Vaca como nueva regidora del Ayuntamiento.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/07/2026 08:00 PM.
En Nogales y editada el 17/07/2026 08:11 PM.