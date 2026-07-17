Participan bomberos de Nogales en rescate de cuerpo en Arizona

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Efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales y personal de Protección Civil Estatal apoyaron a sus homólogos de Arizona en la búsqueda, localización y rescate de uno de los cuerpos que fueron arrastrados por los torrentes de agua registrados tras las lluvias del pasado jueves 16 de julio en ambos Nogales.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 17/07/2026 08:14 PM.
En Nogales y editada el 17/07/2026 08:19 PM.