Participan bomberos de Nogales en rescate de cuerpo en Arizona

El Comandante y Jefe de Bomberos César Vélez informó que en punto de las 14:00 horas terminaron las labores de búsqueda con el rescate del cuerpo de un hombre, acciones que se reanudaran el día de mañana sábado.Con el objetivo de continuar colaborando con autoridades estadounidenses en las acciones para intentar recuperar el cuerpo de una mujer que también fue visualizada en el sitio.Detalló que se unieron a estas acciones a solicitud de las autoridades de emergencia y seguridad de Estados Unidos, diligencias realizadas en la zona de Río Rico, Arizona.Se informó que en el operativo participan 16 elementos del Cuerpo de Bomberos de Nogales, Sonora, y 5 integrantes de Protección Civil Estatal, además de unidades y equipo especializado para las labores en el área del arroyo.