Protección Civil pide extremar precauciones ante lluvias en Nogales

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La Coordinación Municipal de Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones ante la posibilidad de lluvias durante la tarde de este viernes, evitar cruzar arroyos y no transitar por vialidades consideradas de alto riesgo.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/07/2026 01:01 PM.
En Nogales y editada el 17/07/2026 01:04 PM.