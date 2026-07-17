Protección Civil pide extremar precauciones ante lluvias en Nogales

De acuerdo con la información emitida por la dependencia, el Servicio Meteorológico Nacional alertó a los habitantes de los municipios fronterizos con Estados Unidos, principalmente los ubicados en el noroeste del país, ante el pronóstico de lluvias fuertes y rachas de viento que podrían representar un peligro.
Aunque las condiciones meteorológicas pueden cambiar de un momento a otro, la Coordinación Municipal de Protección Civil exhortó a automovilistas y peatones a no ingresar a arroyos crecidos ni circular por calles con acumulación de agua, debido al riesgo de sufrir accidentes o ser arrastrados por las corrientes.
Para Nogales se prevén lluvias alrededor de las 16:00 horas; sin embargo, el comportamiento del sistema monzónico puede modificar el pronóstico, por lo que se pidió a la población mantenerse atenta ante cualquier cambio repentino en las condiciones del clima.
La dependencia recomendó seguir los avisos difundidos por los medios de comunicación y las redes sociales oficiales de los tres niveles de gobierno, así como atender las señales emitidas por las 10 estaciones del Sistema de Alertamiento Temprano, en caso de que sea necesaria su activación.
Antes y durante las precipitaciones, se recomienda no cruzar arroyos crecidos ni desplazarse a pie o en vehículo por calles de alto riesgo, ya que las corrientes pueden aumentar de manera repentina y arrastrar personas o automóviles.
Las lluvias podrían incrementar el volumen de agua en las calles 5 de Febrero, Tecnológico, Jesús García, Orizaba, 5 de Mayo, Reforma, Abraham Zaied, Del Pino, Nuevo Nogales, Jesús Barboza, Buenos Aires y Héroes, así como en la prolongación de la avenida Obregón y en los bulevares Nogales 2000, El Greco, Del Ensueño y Kennedy, entre otras vialidades.
Protección Civil pidió a automovilistas y peatones no arriesgarse a cruzar corrientes de agua y utilizar rutas alternas para llegar a sus destinos, ya que incluso los vehículos altos, pesados o con tracción 4x4 pueden ser arrastrados.
Asimismo, exhortó a las personas que se encuentren en una situación de riesgo a comunicarse de inmediato al número de emergencias 911, especialmente cuando un vehículo quede varado en medio de una corriente o acumulación de agua.
Finalmente, recordó que las tormentas eléctricas también representan un peligro, por lo que recomendó no refugiarse debajo de árboles ni mantener contacto con objetos metálicos durante la actividad eléctrica.