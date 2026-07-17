Participará pueblo Lipan Apache en consulta sobre derechos indígenas

Tras recibir la notificación presencial del Instituto Estatal Electoral (IEE) en Sonora, Joel Cabral Cruz, Gobernador Tradicional y jefe de este pueblo originario, confirmó la participación de su comunidad en la próxima consulta previa, proceso legal que tiene como objetivo construir un procedimiento formal que logre garantizar la paridad de género en las regidurías étnicas, entre otros puntos importantes.
Para nosotros es un honor, es un honor el que se nos esté tomando en cuenta, el que ya nos miren como lo que somos, como el noveno pueblo indígena, y se nos notifique para estas situaciones. Hay muchos temas que tratar, son bastantes temas los que se tienen que ver, precisamente ahorita la secretaria de la tribu está trabajando en eso, tenemos apoyo y asesoría con diferentes abogados que nos están apoyando con eso también, para nosotros dar nuestros puntos y nuestros temas sobre lo que viene y sobre la ley que quieren implementar para las comunidades indígenas, mencionó Cabral.
Al ser una ciudad que alberga a integrantes de diversos pueblos indígenas migrantes, el jefe Cabral ofreció ser un conducto para explorar y canalizar inquietudes generales hacia las autoridades, por lo que el gobernador tradicional reiteró que están dispuestos a recibir sugerencia y peticiones de otras etnias para presentarlas durante la consulta.
Así es mi hermano, y como tú lo sabes, nosotros somos de puertas abiertas, hemos tratado de dialogar con diferentes tribus, algunas se nos acercan, algunas no, pero igual estamos a la orden, todo el mundo conoce mi teléfono, todo el mundo sabe dónde estamos y dónde vivimos, y sí, adelante, si tienen alguna sugerencia, tienen alguna situación que quieran que nosotros podamos llevar, o platicarla, o lo que sea, estamos abiertos mi hermano, y con mucho gusto los atenderemos, mencionó.