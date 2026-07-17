Participará pueblo Lipan Apache en consulta sobre derechos indígenas

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El reconocimiento como el noveno pueblo indígena en Sonora marcó un paso histórico para la comunidad Lipan Apache, Chiricahua y Coyotero de Nogales, Sonora, que ahora se prepara para alzar la voz frente a las nuevas normativas que buscan implementarse para los pueblos originarios.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/07/2026 07:43 PM.
En Nogales y editada el 17/07/2026 07:50 PM.