Roban en casa en colonia Bolívar y hurtan cable de Telmex en La Granja

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Una mujer residente de la colonia Bolívar reportó a las autoridades que fue víctima de daños y robo en su domicilio. En otro caso la empresa Telmex informó sobre daños en sus instalaciones donde robaron más de 60 metros de cableado.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 17/07/2026 08:43 PM.
En Nogales y editada el 17/07/2026 08:49 PM.