Roban en casa en colonia Bolívar y hurtan cable de Telmex en La Granja

De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 11:17 horas elementos preventivos se trasladaron a la calle Galeana de la colonia Bolívar donde reportaban daños y robo en casa habitación.En el lugar se entrevistaron con la afectada de nombre Brianda de 36 años, la cual les manifestó que momentos antes se percató de que una bomba de agua color amarilla y un sensor de agua no se encontraban en su lugar. Dijo que desconoce quién o quiénes pudieran ser los responsables.En otro casoAgentes municipales acudieron a la calle Hermosillo de la colonia La Granja, donde se encuentras las instalaciones de la empresa Telmex y donde reportaban daños y robo.En el lugar se entrevistaron con el encargado de seguridad patrimonial de la empresa Telmex, el cual les informó que minutos antes llegó al área de almacén donde localizó un serrucho en el suelo, dijo que al revisar noto que hacían falta unos 64 metros de cableado de 600 hilos. Por lo que marcó al 911 para interponer su denuncia.Los agentes leyeron a los reportantes sus derechos como personas víctimas de delito e informaron del caso al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.