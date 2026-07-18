Anuncia Colectivo Buscando Corazones jornada de búsqueda en Imuris

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Bajo el lema “Cada paso es esperanza, cada búsqueda es un acto de amor”, el colectivo Buscando Corazones Nogales, dirigido por la activista Ramona Ayala Ortiz, lanzó una convocatoria abierta a la sociedad civil para llevar a cabo una nueva jornada de rastreo en el vecino municipio de Imuris el próximo domingo 26 de julio.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/07/2026 06:58 PM.
En Nogales y editada el 18/07/2026 07:03 PM.