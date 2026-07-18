Anuncia Colectivo Buscando Corazones jornada de búsqueda en Imuris

La movilización tiene como propósito dar seguimiento a diversos reportes que el colectivo ha recibido sobre esta zona y, ante esto, la agrupación ciudadana hace un llamado urgente a la población para romper el silencio mediante información anónima que ayude a identificar áreas específicas donde pudieran localizarse fosas clandestinas, al reiterar su postura puramente humanitaria.El colectivo difundió su convocatoria donde invitan a la comunidad de ambos municipios a sumarse a esta noble causa, al destacar que no hay distancia ni cansancio que venza la promesa de traer a sus seres queridos de vuelta a casa, al recordar que detrás de cada paso hay una familia que anhela un abrazo y una comunidad que se niega a olvidar.
Este domingo, unimos nuestras fuerzas y nuestro amor para emprender una nueva jornada, no buscamos culpables, solo buscamos a los nuestros, destaca el comunicado de la agrupación.