Concluye operativo binacional con hallazgo de tres cuerpos en arroyos de Nogales

Concluye operativo binacional con hallazgo de tres cuerpos en arroyos de Nogales
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Con la localización de 3 personas sin vida y tras intensas jornadas de trabajo conjunto a lo largo de la frontera, equipos de emergencia de México y Estados Unidos concluyeron un extenso operativo de búsqueda en los arroyos de Nogales y Río Rico, Arizona.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/07/2026 07:07 PM.
En Nogales y editada el 18/07/2026 07:13 PM.