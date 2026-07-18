Concluye operativo binacional con hallazgo de tres cuerpos en arroyos de Nogales

Las movilizaciones se desataron tras los trágicos arrastres ocasionados por las fuertes corrientes de las lluvias del pasado 16 de julio, a cargo de autoridades de ambos lados de la frontera con un coordinando plan de acción.De acuerdo con la información oficial emitida por el Cuerpo de Bomberos de Nogales, el operativo se llevó a cabo mediante un esfuerzo coordinado entre autoridades de los Estados Unidos, los departamentos de Bomberos de Río Rico, Tubac, Nogales, de Arizona y el personal de Bomberos de Nogales, Sonora.El objetivo inicial era la búsqueda de dos personas reportadas como desaparecidas, un hombre y una mujer, tras ser arrastradas por las corrientes pluviales. Las labores conjuntas arrojaron un resultado positivo y lograron localizar ambos cuerpos a una distancia aproximada de 22 kilómetros desde su punto de origen, ubicándolos ya dentro del territorio del país vecino.En una actualización del despliegue operativo en la zona, el personal de búsqueda confirmó un tercer cuerpo localizado en las inmediaciones de las corrientes. Según el reporte, los restos pertenecen a una persona no identificada y se encontraban en un estado de descomposición avanzado.Las autoridades continúan en el proceso de la información y las labores de investigación correspondientes siguen en caso, con equipos de Bomberos y Protección Civil que realizan maniobras de recuperación en la cuenca.EL VALOR DE LAS “CIUDADES HERMANAS”Las imágenes del despliegue documentan la hermandad operativa entre corporaciones, donde elementos de diversas agencias caminaron hombro a hombro por riberas lodosas, compartieron centros de mando y utilizaron binomios caninos para rastrear el trayecto del agua. Esta colaboración refrenda el compromiso, el profesionalismo y la estrecha coordinación que Nogales, Sonora y sus contrapartes en Arizona mantienen para salvaguardar la vida y brindar apoyo cuando las contingencias naturales superan las fronteras geográficas.ALERTA PREVENTIVA BINACIONALAnte la continuidad de la temporada de lluvias y los trágicos desenlaces recientes, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de ambos lados de la frontera emiten una alerta preventiva urgente a toda la ciudadanía para evitar el cruce de arroyos y cauces, ingresar a embovedados, respetar señalamientos y cierres, así como buscar refugio en zonas altas.Respecto al llamado de evitar cruzar arroyos y cauces, especifican que las apariencias engañan e incluso corrientes que parecen superficiales tienen la fuerza suficiente para arrastrar vehículos pesados y personas. Respecto a embovedados, precisan que las estructuras subterráneas y embovedados de la ciudad se llenan en cuestión de minutos e ingresar a ellos representa un peligro inminente y mortal.Otro referente prioritario es respetar señalamientos y cierres, desde la premisa de no ignorar las barricadas ni las instrucciones de los oficiales de tránsito y cuerpos de emergencia durante las precipitaciones. Además de la importancia de buscar refugio en zonas altas, si se encuentra en la vía pública durante una tormenta súbita, detenga su marcha en una zona elevada y espere a que disminuya la corriente.Autoridades ratifican que la prevención es la única herramienta eficaz para evitar que los desastres naturales cobren más vidas, por lo que, continuarán el monitoreo de los cauces, pero se hace un llamado a la responsabilidad civil.