Impulsa Conalep Sonora red de apoyo estudiantil con la campaña “Apadrina un Águila”

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Con el propósito de asegurar la continuidad de estudios en la juventud sonorense, el Gobierno de Sonora, por medio del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep), mantiene activa la campaña permanente “Apadrina un Águila”. 

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/07/2026 07:04 PM.
En Nogales y editada el 18/07/2026 07:07 PM.