Lluvias torrenciales en Nogales dejan una persona sin vida, múltiples daños y activan el Plan DN-II

Lluvias torrenciales en Nogales dejan una persona sin vida, múltiples daños y activan el Plan DN-II
Ver más imágenes
...

Las intensas precipitaciones registradas esta tarde en la ciudad fronteriza cobraron la vida de una persona y dejaron severas afectaciones en la infraestructura urbana, con despliegue operativo de autoridades de los tres niveles de gobierno ante la emergencia para salvaguardar a la población.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/07/2026 06:53 PM.
En Nogales y editada el 18/07/2026 06:58 PM.