Lluvias torrenciales en Nogales dejan una persona sin vida, múltiples daños y activan el Plan DN-II

El saldo de la tormenta fue evaluado en una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, donde se confirmó que la zona sur del municipio fue la más castigada por el temporal.La mayor tragedia de la jornada se suscitó en la colonia Jardines de la Montaña, donde la acumulación de humedad y la fuerza de la tormenta provocaron un deslave que impactó directamente una vivienda en la calle Lago Tarapoto; pese a los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona en el lugar de los hechos.En hechos paralelos, en acciones civiles lograron salvar la vida de dos personas del sexo femenino que se encontraban atrapadas en el caudaloso arroyo de la calle Abraham Zaied, de la colonia Colosio y autoridades informaron que ambas víctimas presentaron lesiones, pero se encuentran estables y fuera de peligro, así como el arrastre de vehículos que estaban estacionados en esa rúa.De acuerdo con las estaciones meteorológicas locales, el informe establece el sector sureste de Nogales recibió un impacto hídrico de hasta 71 milímetros de lluvia, concentrando los mayores daños estructurales en la colonia Luis Donaldo Colosio.La tormenta generó un rápido colapso en las principales arterias vehiculares, como en la avenida prolongación Álvaro Obregón y bulevar Nogales 2000, que presentaron inundaciones severas que obligaron a su cierre temporal. Así como vehículos varados y múltiples automóviles quedaron atrapados bajo el agua en estas vialidades, requiriendo asistencia de grúas y personal de auxilio.Ante la magnitud del desastre, el Consejo de Protección Civil acordó con el coronel Luis Enrique Villa, representante de la 45 Zona Militar, la activación inmediata del Plan DN-III-E. Este protocolo federal permitirá la intervención directa del Ejército Mexicano en las labores de rescate, limpieza, evaluación de daños y apoyo logístico para las familias damnificadas.Las corporaciones municipales y los cuerpos de emergencia mantienen recorridos de vigilancia de forma ininterrumpida, con recomendaciones oficiales a la población de no cruzar bajo ninguna circunstancia arroyos, vados o calles inundadas, mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales del gobierno y Protección Civil, así como reportar cualquier situación de riesgo o necesidad de rescate directamente al 911.