Analiza Nogales cierres preventivos de vialidades ante lluvias para evitar tragedias

Ante lo impredecible tanto en constancia como en fuerza de las tormentas monzónicas, que azotan la frontera, las autoridades locales analizan el implementar una serie de restricciones para aminorar el tránsito vehicular y peatonal en las zonas de mayor riesgo antes de que se desaten las precipitaciones, iniciativa que busca limitar la movilidad de los ciudadanos en sectores que son históricamente vulnerables a inundaciones, con el fin de salvaguardar vidas y evitar tragedias durante las contingencias climáticas.
La propuesta de acuerdo con el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, contempla establecer cierres preventivos en vialidades que suelen convertirse en arroyos peligrosos en cuestión de minutos, bloqueando el acceso hasta con una hora de anticipación, estrategia que surgió tras evaluar el comportamiento atípico de los fenómenos recientes, donde un pronóstico de apenas el 15% de probabilidad de lluvia ocasionó en una tromba de 73 milímetros de agua sobre el sector poniente, rebasando la capacidad de respuesta ordinaria.
Fíjate que es un comentario que se hacía en mesa, allí en la 45 zona, de empezar, eso que tú preguntas, de empezar a limitar esas áreas donde estadísticamente ocurren ya por historia inundaciones o que crecen los ríos, como es la Tecnológico, como es la Zaied y como son aquí las áreas del oriente, que no tuvimos esa lluvia típica, sino que fue en el poniente, de empezar a restringir las entradas y los accesos ante una eventualidad de una alerta, mencionó el alcalde.
Sin embargo, la restricción de accesos y la tecnología requieren de manera forzosa la cooperación y empatía de la población, por lo que el gobierno municipal enfatizó que ignorar los protocolos de seguridad puede derivar en consecuencias fatales, recordando que la reciente perdida humana hace imperativo resguardarse en un lugar seguro y obedecer las advertencias oficiales bajo cualquier circunstancia.
Hay que crear conciencia y ser muy responsables cuando escuchamos las alertas porque de que se han activado hay un protocolo para activarse, hay un protocolo, no es así de que yo le pique el botón o se me ocurra, hay un protocolo para hacerlo. Debe haber también un protocolo de que la gente ya tenga conciencia para que se desaloje, no cruce ríos, arroyos de la ciudad y sea parte también de la solución para que no tengamos tragedias, indicó.
Hay que crear conciencia y ser muy responsables cuando escuchamos las alertas porque de que se han activado hay un protocolo para activarse, hay un protocolo, no es así de que yo le pique el botón o se me ocurra, hay un protocolo para hacerlo. Debe haber también un protocolo de que la gente ya tenga conciencia para que se desaloje, no cruce ríos, arroyos de la ciudad y sea parte también de la solución para que no tengamos tragedias, indicó.