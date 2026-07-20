Analiza Nogales cierres preventivos de vialidades ante lluvias para evitar tragedias

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El Gobierno Municipal evalúa restringir el acceso a zonas con alto riesgo de inundación antes de que inicien las tormentas monzónicas, con el objetivo de proteger a la población. La medida contempla cierres anticipados en vialidades vulnerables y un llamado a respetar las alertas emitidas por Protección Civil

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/07/2026 05:16 PM.
En Nogales y editada el 20/07/2026 05:19 PM.