Brigadas de Salud atienden a familias damnificadas en Lomas de Nogales tras las inundaciones

Domicilios del sector Lomas de Nogales que se vieron afectados por las lluvias del pasado sábado fueron visitados por personal de la Dirección de Salud Municipal, con el fin de revisar a los residentes y ofrecer medicamentos básicos.
La doctora Viviana García, directora de Salud Municipal de Nogales, Sonora, explicó que las personas afectadas no solo perdieron muebles y ropa, sino también medicamentos, y muchos de ellos son de importancia para mantener la salud.
Estamos realizando detecciones oportunas de presión arterial y toma de glucosa a los pacientes, ciudadanía que se vio afectada por las inundaciones. Estamos monitoreando su glucosa, su presión y darles el manejo correspondiente, traemos diferentes medicamentos que son el esquema básico, como antibióticos, antinflamatorios, antihipertensivos, para las personas que tuvo pérdida de sus medicamentos, detalló.
Perdimos la cuenta, pero tenemos un estimado de lo que es todo este sector de Lomas, hemos atendido la mayor parte de la población, tuvimos un donativo muy importante también de una andadera, cuestión muy importante que vienen y se suman a las necesidades de la ciudadanía, dijo.
Trabajamos desde el día de ayer, continuamos hoy y vamos a continuar, vamos a estar también apoyando al distrito 03 a Imagen Urbana y demás con el descacharre y lo que viene siendo lo propio para evitar el contagio de dengue, dando el insecticida correspondiente para los insectos, concluyó.