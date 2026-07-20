Brigadas de Salud atienden a familias damnificadas en Lomas de Nogales tras las inundaciones

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Personal de la Dirección de Salud Municipal recorrió las viviendas afectadas para brindar consultas, monitorear presión arterial y glucosa, además de entregar medicamentos básicos a personas que perdieron sus tratamientos durante las lluvias

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 20/07/2026 01:30 PM.
En Nogales y editada el 20/07/2026 01:36 PM.