Cierran tramo de la Plutarco Elías Calles tras levantamiento de la carpeta por lluvias

El Ayuntamiento de Nogales mantiene cerrado temporalmente el tramo comprendido entre las calles Tepic y 5 de Mayo, sobre la calle Plutarco Elías Calles, luego de que las intensas corrientes generadas por las lluvias provocaron el levantamiento de una sección de la losa de rodamiento.
Jorge Medina Esqueda, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, explicó que el daño fue ocasionado por la presión, el volumen y la velocidad del agua que circuló por la vialidad, por lo que personal de la dependencia inició la demolición de la superficie afectada para determinar la magnitud del daño.
Estamos demoliendo la parte dañada para realizar un diagnóstico técnico y definir la solución más adecuada a la brevedad posible. La prioridad es garantizar que la vialidad pueda reabrirse en condiciones completamente seguras, señaló.
Ante esta situación, la Jefatura de Tránsito Municipal implementó un operativo especial para orientar a los automovilistas y mantener la movilidad en el sector. Para quienes circulan de norte a sur, a la altura de la antigua gasolinera Zaied se habilita provisionalmente el sentido contrario hasta la calle 5 de Mayo, donde los conductores deberán girar a la derecha para continuar su recorrido.
Además, las autoridades analizan la posibilidad de habilitar el acceso por la calle Tepic únicamente en sentido de poniente a oriente, una vez que el personal de ingeniería determine que existen condiciones seguras para permitir la circulación.
Vamos a mantener elementos en los puntos de desvío para orientar a los conductores. Mientras continúan los trabajos con maquinaria, pedimos evitar este sector y utilizar vías alternas para prevenir mayores congestionamientos, informó el jefe de Tránsito Municipal.
La corporación informó que las lluvias ocasionaron afectaciones en ambos extremos de la ciudad, particularmente en los sectores San Miguel, San Carlos, Lomas de Nogales I y II, Luis Donaldo Colosio y Praderas, así como en la calle Abraham Zaied, donde varios vehículos fueron arrastrados por las corrientes o quedaron atascados entre el lodo y el material acumulado.
Pedimos a la ciudadanía que, si no tiene una actividad indispensable, permanezca en casa. Esto nos permitirá prevenir accidentes y facilitar el desplazamiento de ambulancias, patrullas, unidades de Bomberos y maquinaria pesada que trabaja en la atención de las afectaciones, agregó el responsable de Tránsito Municipal.