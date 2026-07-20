Cierran tramo de la Plutarco Elías Calles tras levantamiento de la carpeta por lluvias

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El Ayuntamiento de Nogales mantiene restringida la circulación entre las calles Tepic y 5 de Mayo mientras especialistas evalúan los daños ocasionados por la fuerza de la corriente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/07/2026 01:43 PM.
En Nogales y editada el 20/07/2026 01:47 PM.