Convoca colectivo Buscando Corazones a jornada de búsqueda en Ímuris

Bajo el lema “Cada paso es esperanza, cada búsqueda es un acto de amor”, el colectivo Buscando Corazones Nogales, dirigido por la activista Ramona Ayala Ortiz, lanzó una convocatoria abierta a la sociedad civil para llevar a cabo una nueva jornada de rastreo en el vecino municipio de Ímuris el próximo domingo 26 de julio.
La movilización tiene como propósito dar seguimiento a diversos reportes que el colectivo ha recibido sobre esta zona y, ante esto, la agrupación ciudadana hace un llamado urgente a la población para romper el silencio mediante información anónima que ayude a identificar áreas específicas donde pudieran localizarse fosas clandestinas, al reiterar su postura puramente humanitaria.
El colectivo difundió su convocatoria donde invitan a la comunidad de ambos municipios a sumarse a esta noble causa, al destacar que no hay distancia ni cansancio que venza la promesa de traer a sus seres queridos de vuelta a casa, al recordar que detrás de cada paso hay una familia que anhela un abrazo y una comunidad que se niega a olvidar.
Este domingo, unimos nuestras fuerzas y nuestro amor para emprender una nueva jornada, no buscamos culpables, solo buscamos a los nuestros, destaca el comunicado de la agrupación.
La agrupación civil señala que el apoyo ciudadano es el motor principal que las impulsa a seguir adelante, con oportunidad de sumarse con acompañamiento presencial para caminata y rastreo, donativos en especie de agua embotellada, sueros hidratantes, herramientas de trabajo como palas, picos, varillas o insumos médicos básicos para las horas bajo el sol, así como la difusión para que el mensaje llegue a más personas.
Para mayor información, coordinar la entrega de algún apoyo o brindar detalles anónimos sobre puntos de búsqueda, el colectivo Buscando Corazones Nogales pone a disposición directa el número telefónico 631 157 1729.