Convoca colectivo Buscando Corazones a jornada de búsqueda en Ímuris

...

La agrupación Buscando Corazones Nogales realizará una nueva jornada de rastreo el próximo 26 de julio e hizo un llamado a la ciudadanía para participar como voluntaria, donar insumos o aportar información anónima que contribuya a la localización de personas desaparecidas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 20/07/2026 03:01 PM.
En Nogales y editada el 20/07/2026 03:04 PM.