Electrificación impulsa plan de justicia para la tribu Lipan Apache en Sonora

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La llegada del servicio eléctrico a una comunidad de la tribu Lipan Apache representa el primer paso de un proyecto integral para fortalecer el desarrollo de este pueblo originario

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/07/2026 02:00 PM.
En Nogales y editada el 20/07/2026 02:05 PM.